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Лазерный 4K-телевизор диагональю до 100 дюймов со звуком Harman/kardon 100 Вт. Представлен Hisense Starlight S2 Pro

Лазерный 4K-телевизор диагональю до 100 дюймов со звуком Harman/kardon 100 Вт. Представлен Hisense Starlight S2 Pro

Новая модель Starlight S2 Pro получила RGB-лазер, яркость 500 нит и мощную аудиосистему Компания Hisense представила в Китае новый лазерный телевизор Starlight S2 Pro.

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