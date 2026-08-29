Лазерный 4K-телевизор диагональю до 100 дюймов со звуком Harman/kardon 100 Вт. Представлен Hisense Starlight S2 Pro

Новая модель Starlight S2 Pro получила RGB-лазер, яркость 500 нит и мощную аудиосистему Компания Hisense представила в Китае новый лазерный телевизор Starlight S2 Pro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым