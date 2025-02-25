Финансист Осянин: в РФ предложили платить за свет по заявленной мощности

Минэнерго предложило внедрить новые правила оплаты электроэнергии, чтобы сдержать рост тарифов. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.
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