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Захарова призвала иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева

Захарова призвала иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева

Рекомендация МИД РФ иностранным гражданам и представителям дипломатического корпуса покинуть Киев по-прежнему остается актуальной.

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