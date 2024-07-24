Наш лучший путеводитель по Карелии

ПутешествияБольше по теме Карелия — это настоящий рай для любителей природы и культурных путешествий! Величественные озера, густые леса, старинные монастыри и церкви, богатая история и культура — все это делает регион уникальным и привлекательным для туристов.
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