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Наш лучший путеводитель по Карелии

Наш лучший путеводитель по Карелии

ПутешествияБольше по теме Карелия — это настоящий рай для любителей природы и культурных путешествий! Величественные озера, густые леса, старинные монастыри и церкви, богатая история и культура — все это делает регион уникальным и привлекательным для туристов.

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