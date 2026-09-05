Мастер-класс «Пряный огород на подоконнике»

Когда лето заканчивается, зелень на подоконнике поможет сохранить ощущение летнего сада. Участники мастер-класса соберут собственную композицию из пряно-ароматических растений и оформят её так, чтобы получился декоративный мини-огород.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Утренний кофейный...
- Показ фильма «О д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым