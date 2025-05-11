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Процесс Фишера-Тропша: железные внутренности

Процесс Фишера-Тропша: железные внутренности О производстве синтетического бензина в Германии во время войны читали или слышали очень многие.

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