Что лучше – варежки или перчатки?

С наступлением холодов многие из нас сталкиваются с вопросом выбора зимних аксессуаров: варежки или перчатки? Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зачастую зависит от личных предпочтений, условий использования и стиля.
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