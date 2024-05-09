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Байден предупредил американцев о веских причинах беспокоиться о ценах на жилье

Байден предупредил американцев о веских причинах беспокоиться о ценах на жилье

Американский президент Джо Байден в эксклюзивном интервью CNN 8 мая заявил, что многие американцы положительно относятся к собственному экономическому положению, даже несмотря на то, что негативно оценивают состояние экономики США.

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