Байден предупредил американцев о веских причинах беспокоиться о ценах на жилье

Американский президент Джо Байден в эксклюзивном интервью CNN 8 мая заявил, что многие американцы положительно относятся к собственному экономическому положению, даже несмотря на то, что негативно оценивают состояние экономики США.
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