В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом

БЕЛГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный дом в поселке Борисовка Белгородской области, произошло возгорание кровли дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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