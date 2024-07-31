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В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом

БЕЛГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный дом в поселке Борисовка Белгородской области, произошло возгорание кровли дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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