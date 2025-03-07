Стало известно о проблемах космического модуля Athena во время посадки на Луну

Американский космический аппарат Athena успешно приземлился 6 марта на поверхность Луны. При этом во время прямой трансляции произошла нештатная ситуация, сообщила разработавшая аппарат компания Intuitive Machines.
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