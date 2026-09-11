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Царьград

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Мирзиеев предложил Пашиняну создать коридор Центральная Азия – Кавказ

Мирзиеев предложил Пашиняну создать коридор Центральная Азия – Кавказ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выдвинул инициативу о формировании транспортного коридора, который связал бы Центральную Азию с Южным Кавказом.

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