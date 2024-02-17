Охотница на королей: как Диана де Пуатье завладела сердцем французского монарха

«Госпожа души моей… Я не могу без вас жить… Остаюсь навеки ваш ничтожный слуга», — так писал король Франции Генрих II, супруг Екатерины Медичи, единственной даме своего сердца Диане де Пуатье Почти тринадцать лет она была некоронованной королевой Франции.
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