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Что задумали новоиспеченные «борцы с диктатурой Зеленского»

Что задумали новоиспеченные «борцы с диктатурой Зеленского»

Юлия Мендель, на заре президентской карьеры Зеленского работавшая его пресс-секретарем, жалуется американской публике и всем людям доброй воли, что ее бывший шеф ввел против нее санкции © Фото : Youtube-канал Такера Карлсона «Санкции неконституционны», – говорит Мендель.

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