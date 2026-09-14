Юлия Мендель, на заре президентской карьеры Зеленского работавшая его пресс-секретарем, жалуется американской публике и всем людям доброй воли, что ее бывший шеф ввел против нее санкции © Фото : Youtube-канал Такера Карлсона «Санкции неконституционны», – говорит Мендель.
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