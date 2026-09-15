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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макинрой о выступлении Швентек на US Open: «С ней произошло что-то непонятное. С 5:0 нельзя проигрывать»

Джон Макинрой поделился мнением о выступлении Иги Швентек на US Open. Напомним, полька проиграла в четвертом круге Циньвэнь Чжэн со счетом 5:7, 3:6.

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