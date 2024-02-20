Даем краткое руководство по самому популярному деликатесу.

Многим людям процесс поедания устриц кажется скучным и непонятным. Как есть устрицы, не проливая сок? Что подают с устрицами? Действительно ли это полезно для вашего тела? Какой сорт мне выбрать? Мы развеем ваши страхи перед походом в ресторан и объясним, почему устрицы должны быть частью рациона каждого.
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