Разведчики открыли огонь с качающихся платформ под Новосибирском

Военнослужащие учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища отработали различные элементы тактической стрельбы в условиях городской застройки на полигоне Кольцово в Новосибирской области.
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