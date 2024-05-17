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Вечерний Новосибирск

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Разведчики открыли огонь с качающихся платформ под Новосибирском

Разведчики открыли огонь с качающихся платформ под Новосибирском

Военнослужащие учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища отработали различные элементы тактической стрельбы в условиях городской застройки на полигоне Кольцово в Новосибирской области.

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