Благоустройство Вилючинского проспекта на Камчатке близится к завершению

В Камчатском крае продолжаются работы по благоустройству Вилючинского проспекта. На данный момент общая техническая готовность уже достигла 96%, и в ближайшее время планируется установка малых архитектурных форм.
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