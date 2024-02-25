Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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10 лет назад в Харькове состоялся "съезд депутатов всех уровней"... или почему Путин не ввёл войска в 2014-м...

10 лет назад в Харькове состоялся "съезд депутатов всех уровней"... или почему Путин не ввёл войска в 2014-м...

Ровно 10 лет назад в Харькове состоялся "съезд депутатов всех уровней". который стараются не вспоминать, но значение которого оказалось, похоже, выше, чем сам майдан с переворотом.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;почему Путин не ввёл войска в 2014-м...&quot; А ВОЙСКА ТО, БЫЛИ? МИНИСТР - БУХГАЛТЕР ИХ ТАК &quot;РЕФОРМИРОВАЛ&quot;, ЧТО ВОЕВАТЬ ТО НЕ КОМУ БЫЛО, ДА И НЕ ЧЕМ! СИДЕЛИ В МО ВОР НА ВОРЕ, ВОРОМ ПОГОНЯЛИ!
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22 час.
Sobering
Ну Путин не ввёл войска даже не потому, что этого жаждали США, а потому что Россия была не готова. Только-только Путин начал поднимать ВПК, финансовую систему и продовольственную безопасность. Поднятие ВПК стало возможным благодаря восстановлению 150 предприятий Сердюковым (из 250 уничтоженных до него)
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4 час.
S
Sobering
Точно также думали все СМИ, Госдеп и ЦРУ.
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4 час.

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