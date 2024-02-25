10 лет назад в Харькове состоялся "съезд депутатов всех уровней"... или почему Путин не ввёл войска в 2014-м...

Владимир Соловьев "почему Путин не ввёл войска в 2014-м..." А ВОЙСКА ТО, БЫЛИ? МИНИСТР - БУХГАЛТЕР ИХ ТАК "РЕФОРМИРОВАЛ", ЧТО ВОЕВАТЬ ТО НЕ КОМУ БЫЛО, ДА И НЕ ЧЕМ! СИДЕЛИ В МО ВОР НА ВОРЕ, ВОРОМ ПОГОНЯЛИ!

Sobering Ну Путин не ввёл войска даже не потому, что этого жаждали США, а потому что Россия была не готова. Только-только Путин начал поднимать ВПК, финансовую систему и продовольственную безопасность. Поднятие ВПК стало возможным благодаря восстановлению 150 предприятий Сердюковым (из 250 уничтоженных до него)