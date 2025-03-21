«Как я хочу, чтобы ты на меня наорала!». Омичей зовут сыграть в «Правду или действие»

Можно ли спасти «задушенную» бытовухой любовь? Кому мы охотнее раскрываем свои тайны? И комфортно ли актёрам и зрителям на одной сцене? Об этом в преддверии премьеры от «Просто театра» поговорили с режиссёром и актёрами спектакля по мотивам знаменитой игры.