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Мода и Шоу-бизнес

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«Как я хочу, чтобы ты на меня наорала!». Омичей зовут сыграть в «Правду или действие»

«Как я хочу, чтобы ты на меня наорала!». Омичей зовут сыграть в «Правду или действие»

Можно ли спасти «задушенную» бытовухой любовь? Кому мы охотнее раскрываем свои тайны? И комфортно ли актёрам и зрителям на одной сцене? Об этом в преддверии премьеры от «Просто театра» поговорили с режиссёром и актёрами спектакля по мотивам знаменитой игры.

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