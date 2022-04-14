Косачев: Россия не допустит мироустройства, где ей отводится роль подчиненной

Это у них в Зазеркалье так. На самом деле это санкции Евросоюза нарушают международное право, суверенитет России и, не в последнюю очередь, суверенитет тех государств Евросоюза, которые заинтересованы в сохранении сотрудничества с Россией по газу.
Это у них в Зазеркалье так. На самом деле это санкции Евросоюза нарушают международное право, суверенитет России и, не в последнюю очередь, суверенитет тех государств Евросоюза, которые заинтересованы в сохранении сотрудничества с Россией по газу.
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