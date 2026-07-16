Пенсионный возраст снизят за непрерывный стаж 15 лет: пенсионеров ждет большой сюрприз

Вопрос досрочного выхода на пенсию остается одним из самых обсуждаемых среди россиян. В последнее время в сети активно распространяется информация о возможном снижении пенсионного возраста для тех, кто имеет длительный непрерывный стаж работы.
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