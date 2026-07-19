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Йорк про «МЮ»: «Покупая хавбека за 100 млн фунтов, ты должен брать эквивалент Мбаппе. И на ЧМ никто, кроме Буадди, не был похож на такого игрока»

Дуайт Йорк хотел бы видеть в составе «Манчестер Юнайтед»  Айюба Буадди . «Если ты тратишь 100 миллионов фунтов на одного полузащитника, то хочешь, чтобы это был эквивалент Килиана Мбаппе, например.

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