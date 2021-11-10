ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на десятое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1169 = Благодарность – это ключ к Любви; Любовь – это ключ к Единению человека с Богом, духовному Преображению= В подсознании находится вся информация, управляющая вашей Жизнью, вашей внешней Реальностью = Главное, мы открываем что-то новое для себя только тогда, когда готовы к восприятию этой информации =Добро и Любовь являются главными критериями совершенствования человека и прогресса Человечества = Забудьте о стремлении быть сильным.