ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 ноября 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на десятое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1169 =                                                                                                                                                     Благодарность – это ключ к Любви; Любовь – это ключ к Единению человека с Богом, духовному Преображению= В подсознании находится вся информация, управляющая вашей Жизнью, вашей внешней Реальностью = Главное, мы открываем что-то новое для себя только тогда, когда готовы к восприятию этой информации =Добро и Любовь являются главными критериями совершенствования человека и прогресса Человечества = Забудьте о стремлении быть сильным.

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Ольга
Благодарю! 🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
ОСОБЕННО ПОНРАВИЛИСЬ ФРАЗЫ: "Добро и Любовь являются главными критериями совершенствования человека и прогресса Человечества ." "Забудьте о стремлении быть сильным. Настоящая Сила заключается в Любви и внимании к себе и окружению."БЛАГОДАРЮ!

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