Аэропорт Волгограда вернулся к штатному режиму работы, ограничения аэронавигации сняты. «Ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме», — приводит РИА Новости слова представителя аэропорта Анастасии Голодовой.
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