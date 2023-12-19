Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Питерская полиция отказалась ловить украинских диверсантов

Питерская полиция отказалась ловить украинских диверсантов

Политнавигатор Украинские диверсанты залили монтажной пеной и измазали экскрементами входные двери в петербургских квартирах военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина.

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Комментарии
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S
Serg
&quot;страшное&quot; преступление конечно нужно тщательно расследовать и говномазов сурово наказать.😂😂😂
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21 мин.
виктор бажинов
Блин, да уже пол страны врагов живёт в России. Кроме мигрантов надоевших ещё и агенты хохоловые жизнь солят. Когда уже будут чистить Россию ? Какие могут быть гражданства ? Что Путин делает ? Нельзя раздавать гражданства вообще. Другой нации, гражданин другого гражданства гражданства не должен быть двугражданцем, это не правильно. Хотя вам то вообще что толку писать, наши мнения и просьбы не доходят до правительства и до Путина. Так, ведь ?
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16 мин.
валерии темников
Скорее всего Бастрыкину нужно приглядеться к главному руководству Санкт Петербурга. Что-то уж больно много идёт негативной информации с колыбели революции в отношении мигрантов.  Уж  не КОЛЫБЕЛЬ для мигрантов там организована?
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12 мин.

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