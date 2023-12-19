Питерская полиция отказалась ловить украинских диверсантов

виктор бажинов

Блин, да уже пол страны врагов живёт в России. Кроме мигрантов надоевших ещё и агенты хохоловые жизнь солят. Когда уже будут чистить Россию ? Какие могут быть гражданства ? Что Путин делает ? Нельзя раздавать гражданства вообще. Другой нации, гражданин другого гражданства гражданства не должен быть двугражданцем, это не правильно. Хотя вам то вообще что толку писать, наши мнения и просьбы не доходят до правительства и до Путина. Так, ведь ?