Хэмилтон о возможном уходе: «Это чушь для заголовков. Я предан «Мерседесу» на 100 процентов»

Льюис Хэмилтон ответил на предположения о своем уходе из «Мерседеса». Об этом говорил двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен перед Гран-при Эмилии-Романьи.
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