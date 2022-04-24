Хэмилтон о возможном уходе: «Это чушь для заголовков. Я предан «Мерседесу» на 100 процентов»

Льюис Хэмилтон ответил на предположения о своем уходе из «Мерседеса». Об этом говорил двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен перед Гран-при Эмилии-Романьи.

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