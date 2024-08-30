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Нилов: Госдума осенью рассмотрит проект о полном запрете продажи вейпов

Нилов: Госдума осенью рассмотрит проект о полном запрете продажи вейпов

Госдума в осеннюю сессию выставит на рассмотрение проект о полном запрете продажи вейпов в России. Об этом РИА «Новости» сообщил один из авторов законопроекта, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
видать табачное лобби хорошо занесло всем этим ниловым
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