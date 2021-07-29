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Дорогу в Приморском районе затопило — а петербуржец как раз захватил доску для сап-серфинга. Угадайте, что было дальше ‍♂️

Дорогу в Приморском районе затопило — а петербуржец как раз захватил доску для сап-серфинга. Угадайте, что было дальше ‍♂️

Петербуржец воспользовался потопом, возникшим вечером 28 июля из-за непогоды, и стал участником дорожного движения на доске для сап-серфинга.

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