Петербуржец воспользовался потопом, возникшим вечером 28 июля из-за непогоды, и стал участником дорожного движения на доске для сап-серфинга.
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