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Лихачев заявил о готовности к диалогу с прагматичными руководителями Запада

Лихачев заявил о готовности к диалогу с прагматичными руководителями Запада

«Росатом» готов к диалогу с прагматиками, которые бы пришли на смену недружественным руководителям на Западе, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

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