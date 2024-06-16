Фон дер Ляйен: глобальное повышение цен вызвано конфликтом на Украине

Глобальное повышение цен на энергоносители и продовольствие вызвано конфликтом на Украине. Соответствующее заявление на открытии конференции по украинскому вопросу в Швейцарии сделала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует ТАСС.
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