Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Хохлы караул пидоры узкоглазые вашу историю пиздят !!! только не понятно что эти жители степей выкопали наверно Каспи...Казахский учёный:...
  • Юрий Белевский
    Ух ты сука пиндосовская раздухарилась...Глава Минфина США...
  • Игорь Овчаренко
    ,Будем продолжать ковыряться в носу....Не пора ли ВС РФ ...

Фон дер Ляйен: глобальное повышение цен вызвано конфликтом на Украине

Фон дер Ляйен: глобальное повышение цен вызвано конфликтом на Украине

Глобальное повышение цен на энергоносители и продовольствие вызвано конфликтом на Украине. Соответствующее заявление на открытии конференции по украинскому вопросу в Швейцарии сделала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх