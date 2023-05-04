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Швеция досрочно выиграла Евротур

Шведская команда победила сборную Швейцарии (3:0) в матче четвертого чешского этапа турнира. Таким образом, команда, которую тренирует Сэм Халлам, досрочно стала победителем Евротура, набрав 22 очка в общем зачете.

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