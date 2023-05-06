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Политолог Марков: Бахмут «превращается в могилу ВСУ», остатки войск Украины массово уничтожаются по прихоти Зеленского

Политолог Марков: Бахмут «превращается в могилу ВСУ», остатки войск Украины массово уничтожаются по прихоти Зеленского

Расположенный на территории Донбасса город Бахмут (российское название — Артемовск) «превращается в могилу ВСУ», остатки украинских войск массово уничтожаются по прихоти президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.

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