Сбежали, огрызнулись и сдулись: как живут бывшие кумиры за границей

Пустые залы и грошовые гонорары: горькие будни сбежавших из России звездЗвезды шоу-бизнеса, со скандалом уехавшие из России после начала СВО, на собственном опыте ощутили, каково это — быть чужими на празднике жизни.
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