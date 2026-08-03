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Царьград

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Сбежали, огрызнулись и сдулись: как живут бывшие кумиры за границей

Сбежали, огрызнулись и сдулись: как живут бывшие кумиры за границей

Пустые залы и грошовые гонорары: горькие будни сбежавших из России звездЗвезды шоу-бизнеса, со скандалом уехавшие из России после начала СВО, на собственном опыте ощутили, каково это — быть чужими на празднике жизни.

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