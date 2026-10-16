Bullish continuation setup after CPI expansion and daily liquidi E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! TraderAych Following the large expansion triggered by Wednesday’s CPI print, price swept Wednesday’s low during Thursday’s session, forming a daily C2 candle.
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