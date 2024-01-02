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Закон, порядок, государство

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«Полицейский Дед Мороз» шагает по городам и районам Краснодарского края

«Полицейский Дед Мороз» шагает по городам и районам Краснодарского края

Во время новогодних каникул полицейские и общественники поздравляют с Новым годом детей сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также, находящихся в служебных командировках.

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