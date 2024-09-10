🇺🇦"Украинский патриотизм" во всей своей красе! Украинка в Кишиневе засняла полную парковку люксовых автомобилей на украинских номерах, владельцы которых решили "защищать" свою Родину вдали от дома.
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🇺🇦"Украинский патриотизм" во всей своей красе! Украинка в Кишиневе засняла полную парковку люксовых автомобилей на украинских номерах, владельцы которых решили "защищать" свою Родину вдали от дома.
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