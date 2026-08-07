Зеленский усилил охрану во время визита в Сербию

Владимир Зеленский усилил свою охрану во время визита в Сербию, сообщает РИА Новости. Агентство пишет, что на кадрах заметны как минимум четверо охранников в штатском, один из которых держит в руках раскладной баллистический щит.
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