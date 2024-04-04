Как проходит весенний призыв на срочную службу в Алматы

Призывная кампания стартовала 1 марта и продлится до 30 июня, передает inAlmaty.kz. Об этом сообщил начальник юридической службы департамента по делам обороны Алматы Дауренбек Шегебаев в ходе брифинга РСК .
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