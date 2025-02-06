Global Look Press / Tarasovukrinform / Keystone Press Agency Агентство по международному развитию США (USAID) платило многомиллионные гонорары голливудским звездам за поездки на Украину и критику спецоперации по защите Донбасса.
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