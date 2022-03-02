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Перспективы экстренного членства Украины в Евросоюзе оценили эксперты

Перспективы экстренного членства Украины в Евросоюзе оценили эксперты

Потерявший связь с реальностью президент Украины Владимир Зеленский вместо конструктивных переговоров с российской стороной о гарантиях безопасности для независимых республик Донбасса все еще пытается найти поддержку у своих западных кукловодов.

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