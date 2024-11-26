Гастроэнтерологом названы три самых вредных для желудка и кишечника супа

Многие диетологи говорят о несомненной пользе супов, другие более осторожны в подобных оценках. Гастроэнтеролог Андрей Констанденков рассказал, к каким горячим первым блюдам стоит относиться с осторожностью, а кому-то от них и вовсе надо отказаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии