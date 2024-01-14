Действующие в зоне СВО огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» оснастили комплексами РЭБ «Лесочек»

Тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепек" с установленной на ней станцией помех РП-З77УВМ1Л "Лесочек" попала в кадр очередного репортажа Минобороны о работе огнеметных систем в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении.
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