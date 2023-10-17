Как энергетическая политика Германии приводит к рецессии и энергетическому кризису

«Зеленого чуда» не произошло: энергетическая политика Германии провалилась. В то время как многие страны стремятся развивать атомную энергетику и строят АЭС, Германия их активно закрывает, пишет журнал Focus.
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