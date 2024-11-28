Южная Корея ответила отказом на просьбы Украины о поставках вооружения

Южнокорейский телеканал SBS сообщил, что специальная делегация Владимира Зеленского во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым попросила Республику Корея продать им вооружение, а не поставить бесплатно.
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