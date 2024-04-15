Видео: краш-тест Rivian R1T

Краш-тест Rivian R1T / © The Board of Regents of the University of Nebraska В опубликованном видеоролике представлены испытания, проведенные на скорости 96 километров в час, с участием грузовика Rivian R1T 2022 года выпуска массой более трех тонн.
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