Депутат Лантратова предложила учитывать все доходы матерей при выплатах

В своем официальном письменном обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову Яна Лантратова, занимающая пост первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по просвещению, предложила пересмотреть систему ежемесячных выплат по уходу за ребенком.
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