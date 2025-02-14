Депутат Лантратова предложила учитывать все доходы матерей при выплатах

Новости внутренней и внешней политики в России

В своем официальном письменном обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову Яна Лантратова, занимающая пост первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по просвещению, предложила пересмотреть систему ежемесячных выплат по уходу за ребенком.