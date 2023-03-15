СЕРГЕЙ ИЗ ЯВЛЕНКИ
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СЕРГЕЙ ИЗ ЯВЛЕНКИ
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Старикам здесь нет места: жаль, что наше общество перенимает всё плохое от "цивилизации".
Ларсианские страсти и блидинг оппозиционного тупика.
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СЕРГЕЙ ПРУДНИКОВ
Не впервой им в грязных трусах ходить!
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А у меня по домострою: - почитайте, да отпишется.
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СЕРГЕЙ ПРУДНИКОВ
Подписаться
Ларсианские страсти и блидинг оппозиционного тупика.
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