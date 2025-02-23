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Царьград

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Премьер Грузии рассчитывает на обновление отношений с США при Трампе

Премьер Грузии рассчитывает на обновление отношений с США при Трампе

Премьер-министр Грузии, Ираклий Кобахидзе, выразил надежду на восстановление грузино-американских отношений при администрации Дональда Трампа.

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