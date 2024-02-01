Аэропорт Читы замахнулся на «миллионник» в 2024 году

Читинский аэропорт в скором времени может стать аэровокзалом-миллионником.«Забайкальский рабочий» сообщает, что генеральный директор АО «Аэропорт Чита» Денис Каминский заявил об этом на пресс-конференции 1 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии