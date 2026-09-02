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Царьград

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Орнитолог сообщил о массовой гибели птиц в Томске из-за света

Орнитолог сообщил о массовой гибели птиц в Томске из-за света

В Томске птицы массово разбиваются о здания и окна, привлеченные светом. Орнитолог Сергей Гашков сообщил, что проблема ежегодна и требует мер.

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